У Китаї під час свята обвалився ресторан, загинули 29 осіб

Унаслідок обвалу ресторану в провінції Шаньсі в центральній частині Китаю загинули 29 осіб, 28 дістали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Рано вранці 30 серпня завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення ресторану "Цзюйсянь" в селі Ченьчжуан.

З-під завалів двоповерхової будівлі дістали 57 осіб, в тому числі 29 загиблих. 28 людей отримали поранення, з них семеро - тяжкі. За даними рятувальників, їхнім життям нічого не загрожує.

Як зазначається, обвал стався 29 серпня, коли в ресторані відзначали 80-річчя місцевого мешканця.

Розслідування причин трагедії триває.

Фото: twitter.com/xhnews