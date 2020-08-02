В Індії завалився 70-тонний кран - загинули 11 робітників

В Індії завалився 70-тонний кран - загинули 11 робітників

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Укрінформ
На судноверфі в місті Вішахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш 11 робітників загинули внаслідок падіння підйомного крана, установкою якого вони займалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Падіння сталося, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж крана і пусконалагоджувальні роботи. За даними поліції, з 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, решта - робітники підрядної організації.

Як повідомляється, судноверф закупила цей кран вагою близько 70 тонн два роки тому, але так і не ввела його в експлуатацію. Нещодавно підприємство віддало на аутсорсинг виконання робіт з установки конструкції.

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Влада штату Андхра-Прадеш, що на сході Індії, розпорядилася провести розслідування причин інциденту.

Фото: indiablooms.com

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