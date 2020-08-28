Ураган Лора наробив лиха у Штатах, забравши життя шістьох осіб

Ураган Лора наробив лиха у Штатах, забравши життя шістьох осіб

Фото, відео
Укрінформ
У четвер, 27 серпня, ураган Лора обрушився на південь США, забравши життя щонайменше шести осіб.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN, вік загиблих — від 14 до 68 років.

Удар стихії взяли на себе штати Луїзіана, Техас і Арканзас.

Вітер, швидкість якого досягала 150 км на годину, викликав значні пошкодження: без електрики залишилися понад 806 тисяч будинків у Луїзіані та Техасі, і понад 300 тисяч — в Арканзасі.

Через кілька годин після удару урагану на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз у штаті Луїзіана сталася велика пожежа і витік хлору. Місцевих жителів закликали не залишати свої будинки, закрити вікна і двері, і увімкнути систему кондиціонування повітря. 

Наразі Лора класифікується вже як тропічний шторм, а не ураган.

Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images

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