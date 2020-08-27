Байден випереджає Трампа у ключових штатах

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа у шести так званих «штатах, що коливаються» (swing states).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування CNBC.

У США є штати, де кандидати у президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівні шанси бути обраними. Саме на такі штати зазвичай націлено виборчі кампанії.

Згідно з результатами опитування, підтримка обох кандидатів у таких штатах виглядає наступним чином: Арізона – Байден 49%, Трамп 47%, Флорида – Байден 49%, Трамп 46%, Мічиган – Байден 50%, Трамп 44%, Північна Кароліна – Байден 48%, Трамп 47%, Пенсильванія – Байден 49%, Трамп 46%, Вісконсин – Байден 49%, Трамп 44%.

Також у ході опитування з’ясувалося, що 47% респондентів схвалюють дії Трампа у боротьбі з коронавірусом, що є найвищим показником із середини травня.

Раніше соціологічне опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN показало, що за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.

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Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має розпочати виконання своїх обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джозеф Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Фото: АА