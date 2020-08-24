Вибори у США: Байден націлився на два президентські терміни

Кандидат у президенти США від Демпартії Джо Байден висловив упевненість, що зможе відпрацювати в Білому домі два президентські терміни, попри свій вік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден відповів на запитання про свій вік в ексклюзивному інтерв'ю ведучому Девіду М'юїру, заявивши, що він цілком може відбути два терміни в Білому домі в разі обрання", - йдеться в повідомленні.

"Я думаю, що це законне питання - запитати будь-яку людину старшу 70 років, чи підходить вона і чи готова вона. Єдине, що я можу сказати американському народові: "Подивіться на мене", - сказав Байден у ході інтерв'ю з участю Камали Гарріс, яка в разі його перемоги стане віцепрезидентом.

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"Дивіться на мене, пане президенте. Подивіться на нас обох, на те, що ми говоримо, що ми робимо, що ми контролюємо, що ми знаємо, в якій формі ми перебуваємо", - заявив Байден, заочно звертаючись до Трампа.

Як відомо, вибори президента США намічені на 3 листопада. 20 листопада Байдену виповниться 78 років.

Фото: АА