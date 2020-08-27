Іран надасть МАГАТЕ доступ до двох ядерних локацій

Влада Ірану погодилася допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до двох об’єктів на своїй території для проведення інспекції.

Про це йдеться у поширеній МАГАТЕ заяві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Іран добровільно надає доступ до двох локацій, визначених МАГАТЕ, та сприяє верифікаційним діям МАГАТЕ для розв'язання питань, що виникають”, - зазначається у заяві.

У документі стверджується, що “рішення дати доступу МАГАТЕ та проведення верифікаційних дій було погоджено”.

“У чинному контексті, ґрунтуючись на аналізі доступної інформації, МАГАТЕ більше не має подальших запитань до Ірану та запитів на доступ до інших локацій”, - запевнили в організації.

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Нагадаємо: раніше МАГАТЕ, яке стежить за мирним використанням ядерної технології, вимагало в Ірану допустити інспекторів на дві локації для перевірки можливої ядерної діяльності на їх території.