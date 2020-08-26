Потрощені дерева та авто: у Нідерландах вирує шторм Френсіс

У Нідерландах вирує шторм Френсіс.

У Гаазі потужний вітер повиривав дерева, пошкодив фасади будинків, на вулицях розкидані велосипеди, понівечені автівки, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Через бурхливе море та сильний вітер в Схевенінгені (морський курорт на узбережжі Північного моря, один з районів Гааги), як запобіжний захід, заборонено купатися у морі.

У Роттердамі рятувальні служби отримали близько 50 повідомлень про завдану шкоду. Зокрема, про два дерева, що впали на машини.

Водіїв закликають без нагальної потреби не сідати за кермо. А ще, за прогнозом, має бути дощ із грозою.



У декількох напрямках було призупинено залізничне сполучення.

Найсильніші пориви вітру сягали 107 кілометрів на годину.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через шторм Сіара, у лютому 2020 року, було скасовано 240 авіарейсів в аеропорту Схіпхол.

Фото: Ірина Драбок