У Техасі та Луїзіані евакуюють понад пів мільйона людей через ураган “Лаура”

Влада американських штатів Техас і Луїзіана наказала негайно евакуювати понад пів мільйона місцевих жителів через наближення урагану «Лаура», який поки перебуває в Мексиканській затоці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, розпорядження стосуються понад 420 тис. жителів міст Техасу та ще 200 тис. людей у сусідній Луїзіані.

У вівторок тропічний шторм «Лаура» посилився до урагану. Швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 33,5 м/с і продовжує зростати.

Згідно з останніми оцінками Національного центру за спостереженням за ураганами США, "Лаура" досягне узбережжя Техасу і Луїзіани в середу ввечері.

Через наближення урагану обсяги видобутку нафти в районі Мексиканської затоки тимчасово скоротяться.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок потужного шторму «Лаура» у Карибському морі загинуло щонайменше 13 осіб.