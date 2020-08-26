Канада вимагає від Ірану деталей щодо збиття літака МАУ

Канада отримала від Ірану дані “чорних скриньок” зі збитого українського літака, але потребує більше інформації.

Про це в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд Канади отримав від Організації цивільної авіації Ірану копію розшифровки даних чорних скриньок літака МАУ. Цей попередній звіт надає лише обмежену та вибіркову інформацію стосовно цієї сумної події. У звіті йдеться лише про те, що трапилося після удару першої ракети, але не другої, та підтверджується вже й так відома інформація”, - сказав Гарно.

Він наголосив, що очікує від Ірану “відповіді на такі важливі запитання, як: чому взагалі було запущено ракети й чому повітряний простір було відкрито”. “Відповідей на ці запитання потребують Канада, канадці та, що найважливіше, родичі безневинних жертв”, - зазначив міністр.

Гарно додав, що Канада “продовжує закликати Іран провести ретельне та прозоре розслідування”.

“Ми сподіваємося, що Іран дотримуватиметься своїх зобов’язань та стандартів ІКАО, визначених Додатком 13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію”, - підсумував він.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вночі 8 січня в Ірані невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни.

На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців та 55 канадців.

Після тривалого розслідування, Іран нарешті офіційно оприлюднив дані з бортового самописця літака МАУ, які вказують, що пілоти до останнього ним керували.

Фото: АА