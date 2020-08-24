ЗМІ дізналися про два кремлівські варіанти розвитку подій у Білорусі

Кремлівські політтехнологи розробили заходи зі «стабілізації ситуації в Білорусі» з метою зберегти в республіці російський вплив, при цьому розглядаються два варіанти розвитку подій: «мирний» і силовий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «МБХ медіа» і Центр «Досьє» з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Згідно з цими даними, в адміністрації президента РФ готуються до двох варіантів розвитку подій. «Мирний» передбачає переговори за участю президента Олександра Лукашенка, православних ієрархів, популярних музикантів і опозиції про підготовку до референдуму по внесенню змін до Конституції. Силовий ж допускає військовий переворот і домашній арешт для Лукашенка.

На думку кремлівських політтехнологів, «білоруси втомилися від Лукашенка». Тому поряд з ним повинні з'явитися нові впливові фігури, які змогли б просувати проросійську політику. З точки зору Кремля, важливо, щоб такі фігури не були замішані у фальсифікаціях на виборах і в придушенні протестів.

Читайте також: У Мінську ОМОН затримав двох членів Координаційної ради

Зазначається, що першою називають кандидатуру митрополита Мінського і Заславського, патріаршого екзарха всієї Білорусі Павла, в миру - Георгія Пономарьова. (В момент призначення він не знав білоруської мови і не мав білоруського громадянства). Також можливе залучення популярних музикантів - учасників групи «Пісняри» або співака Ярослава Євдокимова. Крім того, від Лукашенка в переговорах в якості їхнього «гаранта» повинен брати участь представник білоруських силовиків, як висловилося джерело, «щось типу Піночета». При цьому в АП РФ вважають, що якщо опозиція відмовиться, це дасть грунт для звинувачень в її нездатності до діалогу.

Як зазначається, на переговорах пропонується обговорювати конституційну реформу: анонсувати підготовку референдуму щодо зміни Конституції і скликання Конституційної наради. Референдум планується провести у грудні, а вибори президента за новою Конституцією - в січні-березні 2021 року, стверджує джерело.

За його словами, сенс комбінації в тому, щоб у Росії вистачило часу провести агітацію за «свого», проросійського кандидата, а у США не було можливості впливати на перехідний процес виборів президента. На цей період пропонується обмежити перебування в Білорусі іноземців і висилати за кордон найбільш яскравих політичних активістів.

Жорсткий варіант, за словами джерела, має на увазі організацію військового перевороту, при якому Лукашенко відправлять під домашній арешт, але й тих незгодних, хто залишиться в Білорусі, «жорстоко покарають». У Кремлі розглядається варіант зробити обличчям такої «хунти» держсекретаря Ради безпеки РБ, жорсткого консерватора Андрія Равкова. До недавнього часу (2014-2020) він був міністром оборони.

При такому варіанті, на думку кремлівських політтехнологів, нові вибори відкладуть, зажадають підписання меморандуму про невтручання у справи Білорусі сусідніх держав і візьмуть меморандум про заборону страйків (його у Кремлі називають «меморандумом про економічну безпеку Білорусії»), який зобов'яжуть підписати всіх бізнесменів і керівників підприємств.

Крім того, політтехнологи планують скомпрометувати символіку протесту, зв'язавши біло-червоно-білий прапор з нацизмом. Також пропонується штучно створити білоруську націоналістичну структуру радикального характеру. За ідеєю політтехнологів, вона повинна стати чимось на зразок «білоруського "Правого сектора"», який дискредитує своєю «шаленістю» антиросійський протест, стверджує джерело.

Центр «Досьє» - некомерційний проект Михайла Ходорковського, мета якого - сприяти формуванню правової держави і громадянського суспільства в Росії.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.