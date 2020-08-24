У світі виявили понад 23,5 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 24 серпня у світі зафіксовано 23586903 випадки коронавірусу, 16086235 осіб одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Всього з початку пандемії коронавірусу від хвороби загинули 812539 осіб.

За останню добу у світі виявлено понад 8 тисяч нових випадків коронавірусу, майже половина з них - у Мексиці.

У США на даний час зареєстровано 5,8 мільйона випадків коронавірусу, у Бразилії 3,6 млн, а в Індії - 3,1 млн випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106757 випадків COVID-19, з них за добу 1799.