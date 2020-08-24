Жертвами тисняви в нічному клубі в Перу стали 13 осіб

Щонайменше 13 осіб загинули і шестеро отримали поранення внаслідок тисняви, що сталася в одному з нічних закладів Ліми - столиці Перу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС Перу.

Один з нічних клубів на півночі Ліми, порушивши карантин, зібрав напередодні ввечері понад 120 осіб. Коли до нього прибула поліція, щоб відновити порядок, відвідувачі кинулися тікати через єдиний вихід, унаслідок чого сталася тиснява.

Як наголошується, в результаті щонайменше 13 людей загинули, ще шестеро отримали поранення, в тому числі троє поліцейських. Указується, що правоохоронці не використовували під час операції ні зброї, ні сльозогінного газу.

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У МВС підкреслили, що особи, відповідальні за організацію заходу, що призвів до тисняви, відповідатимуть за законом. За підозрою в причетності до цієї пригоди поліція вже заарештувала 23 особи.