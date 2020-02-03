Натовп задавив 20 осіб на церковній службі в Танзанії
Укрінформ
Внаслідок тисняви й паніки, яка спалахнула під час церковної служби, на півночі Танзанії загинули 20 осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію
«Щонайменше 20 людей загинули, ще 16 постраждали в тисняві під час церковної служби в суботу ввечері на стадіоні на півночі Танзанії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, трагедія сталася на стадіоні в місті Моші біля підніжжя гори Кіліманджаро.
Тиснява утворилася, коли група вірян кинулася до виходу, де відбувалося помазання єлеєм.
Також повідомляється, що поліція заарештувала сім осіб, пов'язаних з виникненням паніки.
Фото: news.sky.com