Натовп задавив 20 осіб на церковній службі в Танзанії

Внаслідок тисняви й паніки, яка спалахнула під час церковної служби, на півночі Танзанії загинули 20 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію

«Щонайменше 20 людей загинули, ще 16 постраждали в тисняві під час церковної служби в суботу ввечері на стадіоні на півночі Танзанії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трагедія сталася на стадіоні в місті Моші біля підніжжя гори Кіліманджаро.

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Тиснява утворилася, коли група вірян кинулася до виходу, де відбувалося помазання єлеєм.

Також повідомляється, що поліція заарештувала сім осіб, пов'язаних з виникненням паніки.

Фото: news.sky.com