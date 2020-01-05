У Танзанії чотирьох людей вбили через підозру в чаклунстві

Щонайменше чотири людини із однієї родини були вбиті у Танзанії за підозрою у чаклунстві.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що інцидент трапився у регіоні Кігома на заході країни. Група розгніваних селян увірвалася до помешкань односельчан, яких вони запідозрили у чаклунстві, та вчинила криваву розправу. Після цього нападники знищили їх хати та усі пожитки.

За інформацією місцевої влади, серед загиблих була й одна вагітна жінка.

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Зауважимо, що криваві розправи над нібито чаклунами трапляються у Танзанії регулярно. Країна займає одне із останніх місць в світі за рівнем ВВП та має дуже нерівнозначний регіональний розвиток.