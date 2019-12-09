Дикі тварини в Танзанії вбили за рік майже 100 людей

Жертвами нападів диких тварин у Танзанії в період з липня 2018-го до липня 2019 року стали 96 осіб, ще 90 дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У період з липня 2018 року до липня 2019 року в Танзанії щонайменше 96 осіб загинули, ще 90 отримали поранення в результаті нападів диких тварин на фермерські господарства та житлові райони», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постійний секретар міністерства природних ресурсів і туризму Танзанії Адольф Мкенда заявив, що кількість жертв диких тварин у цій східноафриканській країні значно зросла за рік.

Так, у період між липнем 2017-го і липнем 2018 року по всій країні від нападів диких тварин загинули 39 осіб, ще 37 постраждали.

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За словами чиновника, лідерами за кількістю вбивств є слони, леви, бегемоти та крокодили.

Мкенда додав, що більшість людей загинули в результаті нападів диких тварин на поселення, а не в умовах дикої природи.