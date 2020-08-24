Лідерів Сербії та Косова запросили на переговори до США 4 вересня

Переговори стосовно врегулювання відносин між Сербією та Косовом планується провести 4 вересня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS із посиланням на керівника пресслужби Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Еліота.

«Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн запросив президента Сербії та прем'єр-міністра Косова до Вашингтона 4 вересня. Переговори були перенесені на два дні з 2 вересня. Сполучені Штати з нетерпінням чекають цих важливих переговорів із президентом Вучичем і прем'єр-міністром Хоті», - заявив Еліот.

Зазначається, що першочерговим є розв'язання економічних питань у двосторонніх відносинах.

Речник підкреслив, що у Вашингтоні «вірять у прогрес в економічних перемовинах, включаючи створення нових робочих місць та прискорення господарського зростання – як перші кроки у налагодженні мирного процесу».

Спочатку зустріч у такому форматі у Вашингтоні було заплановано на 27 липня. Однак її скасували після висунення обвинувачення косовському президенту Хашиму Тачі спеціальною прокуратурою.

Як повідомлялося, Косово, колишній сербський автономний край, у січні 2008 року оголосило незалежність, яку підтримали США та більшість країн ЄС. Проте й досі ця частково визнана держава не є членом ООН. Водночас для Сербії розв'язання питання Косова є важливою умовою вступу до Євросоюзу.