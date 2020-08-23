Польща не має наміру порушувати територіальну цілісність Білорусі – канцелярія президента

Польща на міжнародній арені завжди дотримується принципу суверенітету і незалежності країн, відтак ніколи не мала і не має намірів порушувати територіальну цілісність Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві голови канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського, інформує сайт президента Польщі.

“Польща захищає цей принцип (територіальної цілісності країн – ред.) на форумі ООН і реалізує його у своїй закордонній політиці, захищаючи держави нашого регіону від імперіалізму й агресії, що порушують цей принцип. Тому, подив і жаль у нас викликає те, що у пропаганді білоруської влади з’являються заяви, що, нібито, Польща має намір порушувати територіальну цілісність цієї країни. Польща не мала і не має таких намірів”,- підкреслив Щерський.

Він додав що Польща навпаки закликає до непорушення суверенітету Білорусі в будь-якій формі, про що йшлося у спільній заяві президентів Вишеградської групи з 19 серпня.

Як повідомлялося, у суботу, 22 серпня, в Гродно під час мітингу прихильників президента Олександр Лукашенко говорив, що має місце втручання інших держав у внутрішні справи Білорусі. За його словами, західні сусіди хочуть заволодіти частиною білоруських земель на заході країни. Зокрема, він натякнув на Польщу.

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Наразі у Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів 9 серпня.

Представники силових органів Білорусі застосовують проти учасників протестів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Правозахисники повідомили про щонайменше п’ятьох загиблих.