У Туреччині затримали контрабандистів з картиною відомого італійського художника

У Туреччині в суботу затримали трьох чоловіків, які намагалися спроби контрабанди картини, підписаної всесвітньо відомим італійським художником Філіппо Паліцці.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Haberler.

"Управління з протидії контрабанді в південно-західному районі Мілас, в провінції Мугла здійснили рейд до готельного номера трьох підозрюваних та знайшли там картину", - повідомили правоохоронці.

На полотні 50*70 см, яке намагалися вивезти з провінції для подальшого продажу, зображено дівчину та віслюка.

Читайте також: В Одесі блокували контрабанду екстазі у посилках із косметикою

Нагадаємо: італійський художник Філіппо Паліцці жив та творив у 19 столітті. Писав портрети, пейзажі, картини історичного, побутового та анімалістичного жанрів. Працював в Італії, Франції, Бельгії, Нідерландах. Був один із засновників італійського реалізму, відомий ретельним відтворенням на полотні численних подробиць.

Фото: АА