Негода наробила лиха в Китаї, забравши життя 14 осіб

Через зливи та прокованих ними природніх катаклізмів у південно-західній китайській провінції Юнань загинули 14 осіб, ще 20 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.

“34 900 місцевих мешканців було переселено, а загалом катаклізм торкнувся 1,1 мільйона осіб”, - йдеться у матеріалі. Зазначається, що причиною загибель та зникнень людей стали паводки та зсуви ґрунту.

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“Середня висота опадів у провінції цьогоріч досягла 688,3 мм, що на 12,5% більше, ніж минулого року”, - стверджує агентство.

Наразі вже відомо, що прямі збитки, завдані негодою, становлять 3,14 млрд юанів (близько $453 мільйонів - ред.).