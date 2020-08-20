Ексрадника Трампа затримали у США за шахрайство

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула звинувачення у шахрайстві колишньому раднику президента США Дональда Трампа Стіву Беннану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.

Прокуратура зазначає, що Беннон був одним із чотирьох осіб, кому були висунуті звинувачення у шахрайстві за їхню причетність до збору коштів на будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні на суму понад 25 мільйонів доларів США. Їх підозрюють в обмані сотні тисяч донорів, які пожертвували гроші на вказаний проєкт.

Усіх чотирьох підозрюваних було затримано у четвер вранці. Очікується, що їх сьогодні доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що Беннон був радником президента США Дональда Трампа з 20 січня 2017 року до 18 серпня того ж року.

Як повідомлялося, Трамп займає посаду президента США з 20 січня 2017 року.