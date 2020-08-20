Помпео підтримав протестувальників у Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео підтримав вимоги протестувальників у Білорусі.

Про це написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Ми говорили, що вибори не були вільними і не були справедливими… Загальна мета - підтримати народ Білорусі в досягненні свого суверенітету і свободи», - цитує Ортагус слова держсекретаря США.

За словами Помпео, США хочуть, щоб жителям Білорусі надали права та свободи, яких вони вимагають.

Раніше він заявляв, що США проводять консультації щодо ситуації в Білорусі з європейськими партнерами, «намагаючись максимально допомогти білорусам досягти суверенітету та свободи».

За словами держсекретаря, у США вважають, що вибори в Білорусі «не були вільними».

Помпео не виключав можливості запровадження санкцій проти Білорусі через насильство щодо мирних протестувальників та закликав до нових прозорих президентських виборів у країні за присутності міжнародних спостерігачів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради, що має обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.