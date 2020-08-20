Навальний знаходиться в комі у тяжкому стані - прессекретар

«Олексій як і раніше на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає», - написала вона.

За словами Ярмиш, «ухильна реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння».

«Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням.

За інформацією «Тайга.інфо», Навальний кілька днів перебував у регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.