Кремль: Наразі немає потреби у військовій допомозі Білорусі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є зобов'язання щодо військової допомоги Білорусі в межах міжнародних договорів, проте зараз потреби в такій допомозі немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meduza.

"Російська військова техніка знаходиться на всій території РФ. Тому тут нема що коментувати. А щодо договору про колективну безпеку і договору про Союзну державу, там дійсно низка зобов'язань сторін передбачена зі взаємодопомоги. Проте ви знаєте, що наразі немає такої потреби і, власне, і білоруське керівництво саме визнало, що такої потреби зараз немає", - наголосив Пєсков.

На уточнювальне запитання, в якій ситуації Росія може надати військову допомогу Білорусі, Пєсков відповів, що гіпотетично міркувати про це неможливо.

Пєсков також сказав, що Росія визнає результати виборів у Білорусі і вважає все, що відбувається в цій країні, її внутрішньою справою. При цьому він зазначив, що робляться спроби зовнішнього втручання в події в Білорусі. Хто саме їх робить, прес-секретар Кремля не уточнив.

Раніше глава МЗС Сергій Лавров заявив, що західні держави, в тому числі країни Балтії і Польща, нібито втручаються в справи Білорусі з геополітичних міркувань, в боротьбі за пострадянський простір, і намагаються нав'язати білорусам "ті порядки, які зовнішні гравці вважають для себе вигідними".

Після переговорів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка 14 і 15 серпня Кремль повідомляв, що Росія готова посприяти Білорусі "у вирішенні проблем, що виникли на засадах принципів Договору про створення Союзної держави, а також в разі необхідності по лінії Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) .

Лукашенко 19 серпня заявив, що на території Білорусі немає іноземних військ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% (пізніше її змусили виїхати до Вільнюса).

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники громадського об'єднання "Зьвяно" повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі.