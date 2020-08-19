Білоруські правозахисники досі шукають 50 учасників акцій протесту

Правозахисники займаються пошуком зниклих під час акцій протесту білорусів, зараз працюють над встановленням місця знаходження 50 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив представник білоруського правозахисного центру "Весна" Сергій Сис під час брифінгу на тему "Ситуація в Білорусі: який сценарій розвиватиме Росія?" 19 серпня в Києві.

"Сьогодні, до цього часу, нам вдалося знайти трьох осіб із цього списку. На жаль, один із тих, які були встановлені, сьогодні, як з'ясувалося, помер у військовому госпіталі від поранення в голову, причому не гумовою кулею, а бойовим патроном. Загалом на сьогодні ми можемо зафіксувати три смерті під час масових акцій і виступів громадян у Білорусі", - зазначив Сис.

За його словами, близько ста осіб, які брали участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів, проходять як обвинувачувані у кримінальних справах щодо "масових безладів".

"Правозахисний центр "Весна" проводить колосальну роботу з виявлення всіх постраждалих від силового свавілля, що відбувався протягом попередніх днів, у період із 9 по 13 серпня, в Білорусі. На цей момент практично всі затримані, а це близько семи тисяч осіб по всій Білорусі, звільнені. Тим не менш, залишається кілька осіб, які звинувачені в адміністративному правопорушенні, обвинувачуються в кримінальній справі по масових заворушеннях. Усього зараз за цими кримінальними справами проходять у Білорусі близько ста осіб. Сьогодні правозахисний центр "Весна" опублікує список кримінальних справ і обвинувачених за ними", - зазначив Сис.

Окрім того, правозахисники здійснюють фіксацію всіх випадків шкоди здоров'ю білорусів, завданих їм представниками силових структур. Наразі близько ста постраждалих осіб наразі залишаються у лікарнях.

"Це люди, які отримали найбільш тяжкі ушкодження, і тому вони досі перебувають на госпіталізації та не виписані з лікарень. Усього було, я нагадаю, госпіталізовано більше 250 осіб. Ми займаємося також їх опитуванням, учора нам вдалося побувати в лікарнях швидкої допомоги та зробити відеофіксацію декількох людей, у яких травми голови, поранення гумовими кулями та переломи ніг", - пояснив Сис.

Водночас він не зміг підтвердити або спростувати поширювану у ЗМІ інформацію щодо участі російських силовиків у побитті білоруських протестувальників.

"Так, у наших (білоруських - ред.) ЗМІ часто писалося про те, що брали участь силовики з Росії. І за характером ушкоджень людям на вулицях, особливо в районі метро станції "Пушкінська", говорили про те, що наші силовики так не діють. Але, на жаль, ми не маємо достовірної інформації щодо цього", - прокоментував Сис.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації їхніх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: TUT.BY