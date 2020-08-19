Білоруські правозахисники досі шукають 50 учасників акцій протесту
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив представник білоруського правозахисного центру "Весна" Сергій Сис під час брифінгу на тему "Ситуація в Білорусі: який сценарій розвиватиме Росія?" 19 серпня в Києві.
"Сьогодні, до цього часу, нам вдалося знайти трьох осіб із цього списку. На жаль, один із тих, які були встановлені, сьогодні, як з'ясувалося, помер у військовому госпіталі від поранення в голову, причому не гумовою кулею, а бойовим патроном. Загалом на сьогодні ми можемо зафіксувати три смерті під час масових акцій і виступів громадян у Білорусі", - зазначив Сис.
За його словами, близько ста осіб, які брали участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів, проходять як обвинувачувані у кримінальних справах щодо "масових безладів".
"Правозахисний центр "Весна" проводить колосальну роботу з виявлення всіх постраждалих від силового свавілля, що відбувався протягом попередніх днів, у період із 9 по 13 серпня, в Білорусі. На цей момент практично всі затримані, а це близько семи тисяч осіб по всій Білорусі, звільнені. Тим не менш, залишається кілька осіб, які звинувачені в адміністративному правопорушенні, обвинувачуються в кримінальній справі по масових заворушеннях. Усього зараз за цими кримінальними справами проходять у Білорусі близько ста осіб. Сьогодні правозахисний центр "Весна" опублікує список кримінальних справ і обвинувачених за ними", - зазначив Сис.
Окрім того, правозахисники здійснюють фіксацію всіх випадків шкоди здоров'ю білорусів, завданих їм представниками силових структур. Наразі близько ста постраждалих осіб наразі залишаються у лікарнях.
"Це люди, які отримали найбільш тяжкі ушкодження, і тому вони досі перебувають на госпіталізації та не виписані з лікарень. Усього було, я нагадаю, госпіталізовано більше 250 осіб. Ми займаємося також їх опитуванням, учора нам вдалося побувати в лікарнях швидкої допомоги та зробити відеофіксацію декількох людей, у яких травми голови, поранення гумовими кулями та переломи ніг", - пояснив Сис.
Водночас він не зміг підтвердити або спростувати поширювану у ЗМІ інформацію щодо участі російських силовиків у побитті білоруських протестувальників.
"Так, у наших (білоруських - ред.) ЗМІ часто писалося про те, що брали участь силовики з Росії. І за характером ушкоджень людям на вулицях, особливо в районі метро станції "Пушкінська", говорили про те, що наші силовики так не діють. Але, на жаль, ми не маємо достовірної інформації щодо цього", - прокоментував Сис.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації їхніх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Зараз Тихановська перебуває в Литві.
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