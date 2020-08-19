ОМОНівці розігнали людей біля Мінського тракторного заводу

Біля прохідної Мінського тракторного заводу (МТЗ) в середу вранці ОМОН розігнав людей, які там забралися.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, серед них були працівники заводу, які напередодні написали заяви на відпустки за власний рахунок за домовленістю з гендиректором, проте в середу не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані перепустки. Це кілька сотень людей. При цьому іншим їхнім колегам, які не писали заяв на відпустки, без проблем дозволяли заходити на завод.

Повідомляється, що заяви за власний рахунок у вівторок написали близько 500 працівників. Вони мають намір розповідати іншим працівникам про акції солідарності і страйки.

Біля МТЗ також були й інші працівники, які прийшли підтримати колег, небайдужі люди. Зараз біля прохідної знаходиться ОМОН.

Вчора в телеграм-каналах поширювалося повідомлення, щоб небайдужі люди до 6.30 прийшли до прохідної МТЗ і підтримали працівників підприємства, а під час обіду - деякі інші підприємства, щоб "підняти дух".

Телеграм-канал NEXTA Live пише, що на задньому дворі стоять автозаки. Люди поки розбіглися, але планують зібратися знову і просять підмоги.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко придушували мітинги, розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: TUT.BY