Тихановська записала ще одне звернення до білорусів

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська у день народження її заарештованого чоловіка, блогера Сергія Тихановського, якому ЦВК раніше відмовила в реєстрації для участі в кампанії за пост президента, записала відеозвернення.

Як повідомляє Укрінформ, відео опубліковано на youtube-каналі «Країна для життя».

«Сьогодні - 18 серпня, день народження мого чоловіка Сергія Тихановського. Він не буде зустрічати його з родиною, у колі друзів. Він зустрічатиме його у тюрмі. Його було затримано в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював, через провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші, звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави. Пропаганда з патріотів робить злочинців», - заявила вона.

За її словами, ця несправедливість і беззаконня показують, як працює система, в якій одна людина все контролює і «тримає у страху країну вже 26 років».

«Він та інші політв'язні сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя », - сказала Тихановська.

Як повідомлялося, Сергій Тихановський планував брати участь у президентських виборах в Республіці Білорусь 9 серпня, однак не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки у відведений для цього термін знаходився у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, яку ЦВК Білорусії визнала кандидатом у президенти. Відносно Сергія Тихановського 16 червня було порушено кримінальну справу про перешкоджання проведенню виборів.

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За повідомленням TUT.by, біля СІЗО, де тримають Сергія Тихановського, зібралося близько 200 осіб. В руках у людей, які прийшли вітати Тихановського - білі і червоні кульки, а також біло-червоно-білі прапори.

18 серпня Сергію Тихановському виповнилося 42 роки. За ґратами відомий блогер Сергій Тихановський знаходиться з 29 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Зараз Світлана Тихановська знаходиться у Литві.