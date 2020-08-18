На протестах у Білорусі затримали громадянина Японії

У Білорусі правоохоронці затримали громадянина Японії під час акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News із посиланням на посольство Японії в Мінську.

У дипмісії зазначили, що 20-річного чоловіка, який проживає у Мінську, затримано ще минулої середи, і відтоді він перебуває в одному з ізоляторів білоруської столиці.

Наразі посольство збирає інформацію щодо причини затримання громадянина Японії.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.