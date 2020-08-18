У Меркель заперечують розмову з Лукашенком після виборів у Білорусі

Після президентських виборів у Білорусі жодних телефонних розмов між Олександром Лукашенком і канцлером Німеччини Ангелою Меркель не відбувалося.

Як передає Укрінформ, на цьому наполягають у відомстві глави уряду ФРН.

«Таких телефонних дзвінків з моменту виборів не було», - заявив представник відомства.

Про розмову з лідером ФРН заявив Лукашенко на зустрічі з робітниками Мінського заводу колісних тягачів. За його версією, в неділю Меркель сама йому зателефонувала та заявила, що «хоче поговорити».

У Берліні хоча й не заявляють про нелегітимність президента Лукашенка, але підкреслюють, що не вважають вибори та передвиборчу кампанію в Білорусі ні демократичними, ні вільними та наполягають на оцінці результатів з боку ОБСЄ. У Німеччині також засудили насильство щодо мирних демонстрантів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.