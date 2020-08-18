У Меркель заперечують розмову з Лукашенком після виборів у Білорусі
Як передає Укрінформ, на цьому наполягають у відомстві глави уряду ФРН.
«Таких телефонних дзвінків з моменту виборів не було», - заявив представник відомства.
Про розмову з лідером ФРН заявив Лукашенко на зустрічі з робітниками Мінського заводу колісних тягачів. За його версією, в неділю Меркель сама йому зателефонувала та заявила, що «хоче поговорити».
У Берліні хоча й не заявляють про нелегітимність президента Лукашенка, але підкреслюють, що не вважають вибори та передвиборчу кампанію в Білорусі ні демократичними, ні вільними та наполягають на оцінці результатів з боку ОБСЄ. У Німеччині також засудили насильство щодо мирних демонстрантів.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.
Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.
Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.