Після розгону мітингів Лукашенко нагородив 300 міліціонерів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження "за зразкове виконання службових обов'язків" силовиків.

Як повідомляє Укрінформ, указ опублікований на юридичному порталі.

Медалями «За бездоганну службу» першого, другого і третього ступеня були нагороджені більш як 300 співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менш як 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Фото Valery Sharifulin/TASS/Scanpix/Leta