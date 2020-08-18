Вибухи у Бейруті: у місті продовжили надзвичайний стан

Влада Лівану ще на місяць продовжила у столиці Бейруті дію режиму надзвичайного стану до 18 вересня, введеного для подолання наслідків від двох смертельних вибухів у порту міста 4 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Двотижневий режим надзвичайного стану був введений у Бейруті 4 серпня після вибухів у порту.

Зазначається, що влада Лівану відмовилася від проведення міжнародного розслідування причин і обставин вибухів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

У відповідь на трагедію по Лівану прокотилися протести, а уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про відставку.

фото: АА