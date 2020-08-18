У світі зареєстрували понад 22 мільйони випадків коронавірусу

Як зазначається, загалом з 22 049 426 випадків COVID-19 777 439 - летальні, 14 791 860 осіб одужали. 1% або 62 074 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 4 297 людей.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 612 027), Бразилія (3 363 235), Індія (2 701 604) та Росія (927 745).

За ніч було зареєстровано 5 943 нових випадки, з них 3 571 у Мексиці і більше 800 в Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 363 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 266.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 серпня в Україні лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за останню добу – 1464.