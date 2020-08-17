Протести у Білорусі: біля СІЗО в Мінську зібралися до 7 тисяч осіб

У столиці Білорусі від п'яти до семи тисяч людей зібралися на мітинг біля СІЗО з вимогою звільнити затриманих учасників акцій протесту проти фальсифікації виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі Наша Ніва.

"Увечері 17 серпня до слідчого ізолятора №1 на вулиці Володарського у Мінську прийшли кілька тисяч людей. За різними підрахунками, там було 5-7 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними TUT.by, міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік повідомив, що в лікарнях з тілесними ушкодженнями, отриманими під час протестів, залишаються 158 осіб. Троє госпіталізованих перебувають у тяжкому стані, решта - у стабільному, сказав глава МОЗ.

Читайте також: Білоруська опозиція закликає продовжувати страйки

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, котрий очолює її з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Читайте також: Трамп назвав ситуацію у Білорусі жахливою

Від початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Наша Ніва