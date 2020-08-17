Трамп назвав ситуацію у Білорусі жахливою

Президент США Дональд Трамп назвав "жахливою" ситуацію у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається у повідомленні, офіційний Вашингтон уважно стежить за тим, що відбувається в цій країні.

Трамп заявив, що в Білорусі склалася жахлива ситуація, де після президентських виборів спалахнули масові протести та страйки.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають масові протести громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними білоруських правозахисників, щонайменше п’ятеро людей загинули та ще семеро учасників протестів у Білорусі перебувають у критичному стані в медичних закладах.

Фото: The White House