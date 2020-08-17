Затриманого за пісню

Затриманого за пісню "Перемен" на мітингу в Мінську бив заступник міністра - ЗМІ

Укрінформ
Звукорежисера Владислава Соколовського, заарештованого на 10 діб за пісню "Перемен!", яку він разом з Кирилом Галановим включив на провладному мітингу в Мінську, в ізоляторі бив заступник голови МВС Олександр Барсуков.

Про це повідомив портал "Наша ніва", передає Укрінформ.

Соколовський, за його словами, перебував в ізоляторі "Окрестина", провівши п'ять з 10 діб у карцері. На третій день до нього прийшов "якийсь начальник". "Увімкнув музику? Змін захотілося? Стільки людей вийшли на вулиці, стільки крові через вас. Ну, готуйся, сядеш років на 10". Двічі вдарив мене і вийшов. Виходячи, сказав: "Що це він у вас, як у санаторії? Зробіть як треба", - наводить Соколовський слова "начальника".

Після цього в карцері стало холодно, а звукорежисеру припинили відкидати нари на ніч.

Звільнившись, Соколовський зазначив, що до нього приходив заступник міністра внутрішніх справ Білорусії Олександр Барсуков.

При цьому в ніч на 14 серпня заступник голови МВС Барсуков приїжджав під "Окрестину" і запевняв присутніх, що в камерах нікого не б'ють і не катують.

6 серпня, на міському святі в Мінську, куди приїхала кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська після заборони її мітингу на іншому майданчику, звукорежисери Кирило Галанов і Владислав Соколовський, поставили пісню Віктора Цоя "Перемен!". Обидва підтвердили журналістам, що навмисно поставили цю пісню, адже потребують змін.

7 серпня їх заарештували на 10 діб. Діджеїв звинуватили за статтею 17.1 (хуліганство) і 23.4 (непокора законним вимогам) Адміністративного кодексу РБ.

16 серпня Соколовський і Галанов вийшли з-під арешту.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

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Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, аби країна "заспокоїлася й увійшла в нормальний ритм".

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Лукашенко, своєю чергою, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестуючі хочуть знищити Білорусію. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

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