У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які включили на міському святі пісню Цоя
Як передає Укрінформ, про це повідомляє tut.by.
"О 14.05 суд оголосив рішення у справі Кирила Галанова - 10 діб. Після 15.00 стало відомо, що 10 діб отримав і Владислав Соколовський", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Мінську 7 серпня судили Владислава Соколовського і Кирила Галанова - діджеїв, які поставили 6 серпня пісню Віктора Цоя "Перемен!" на міському святі, куди приїхала кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська після заборони її мітингу на іншому майданчику.
Під час виступу на святі баяніста Віталія Воронка несподівано зазвучала пісня Віктора Цоя "Перемен!". Звукорежисери Кирило Галанов і Владислав Соколовський, які стояли за пультом діджея, підтвердили журналістам, що навмисно поставили цю пісню, оскільки хочуть змін і готові до того, що залишаться без роботи. Присутні на святі зустріли пісню Цоя оплесками і криками "Молодці!"
Після цього представник адміністрації району попередив діджеїв, що вони зривають свято, і викликав міліцію.
Діджеїв звинувачують за статтею 17.1 (хуліганство) і 23.4 (непокора законним вимогам) Адміністративного кодексу РБ.
Про затримання діджеїв повідомила очевидиця.
Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська збиралася 6 серпня провести мітинг у Парку дружби народів у Мінську, проте в останній момент у проведенні акції на цьому майданчику їй відмовили. Тоді Тихановська, а також її група підтримки: голова штабу ексбанкіра Віктора Бабарики Марія Колесникова і дружина експретендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкало Вероніка Цепкало оголосили, що замість мітингу як громадяни Білорусі прийдуть на міське свято "Калейдоскоп творчості" в розташований неподалік від Парку дружби народів Київський сквер. Туди ж прийшли багато прихильників Тихановської.