У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які включили на міському святі пісню Цоя

У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які включили на офіційному заході "Перемен" Цоя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє tut.by.

"О 14.05 суд оголосив рішення у справі Кирила Галанова - 10 діб. Після 15.00 стало відомо, що 10 діб отримав і Владислав Соколовський", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську 7 серпня судили Владислава Соколовського і Кирила Галанова - діджеїв, які поставили 6 серпня пісню Віктора Цоя "Перемен!" на міському святі, куди приїхала кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська після заборони її мітингу на іншому майданчику.

Під час виступу на святі баяніста Віталія Воронка несподівано зазвучала пісня Віктора Цоя "Перемен!". Звукорежисери Кирило Галанов і Владислав Соколовський, які стояли за пультом діджея, підтвердили журналістам, що навмисно поставили цю пісню, оскільки хочуть змін і готові до того, що залишаться без роботи. Присутні на святі зустріли пісню Цоя оплесками і криками "Молодці!"