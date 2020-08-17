Уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, це передбачено постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480.

Згідно з документом, відповідно до ст.106 Конституції, ст.9 закону від 23 липня 2008 року №424-З "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь" білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Як повідомлялося раніше, глава держави Олександр Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду. Тоді Президент зазначив, що в основному уряд сформований. Водночас він додав, що, може бути, будуть якісь нюанси.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».