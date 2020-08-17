У світі — понад 21,8 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 17 серпня у світі зафіксовано понад 21,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 21 825 949 випадків COVID-19 773 065 - летальні, 14 561 397 осіб одужали. 1% або 64 327 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 4 533 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 566 632), Бразилія (3 340 197), Індія (2 647 663) та Росія (922 853).

За ніч було зареєстровано 7 832 нових випадки, з них 4 448 у Мексиці та більш як тисяча у Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 306 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 214.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 серпня виявили 1 637 нових випадків зараження коронавірусом. З початку пандемії в країні захворіли 91 356 осіб, 2 068 - померли. Упродовж останньої доби померли 24 людини з діагнозом COVID-19. Одужали 47 822 особи.