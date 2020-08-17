Влада Єгипту наказала утилізувати небезпечні речовини, що зберігаються у портах

Влада Єгипту вирішили знищити всі небезпечні речовини, які зберігаються у портах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів країни Мухаммеда Мааіта.

"Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах", - зазначив чиновник.

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За його словами, до початку зими цього року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.

Нагадаємо, що приводом для масштабної перевірки стала катастрофа в ліванській столиці, де, згідно з офіційною версією, під час зварювальних робіт на складі від іскри здетонували понад 2700 тонн селітри.

В результаті вибуху аміачної селітри був знищений порт і пошкоджена частина міста, понад 300 тисяч людей залишилися без домівок, загинуло 178 осіб, постраждали близько шести тисяч, десятки вважаються зниклими безвісти.

За оцінками влади Лівану, на відновлення міста потрібно від 12 до 15 мільярдів доларів.