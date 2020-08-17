Влада Єгипту наказала утилізувати небезпечні речовини, що зберігаються у портах

Влада Єгипту наказала утилізувати небезпечні речовини, що зберігаються у портах

Укрінформ
Влада Єгипту вирішили знищити всі небезпечні речовини, які зберігаються у портах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів країни Мухаммеда Мааіта.

"Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах", - зазначив чиновник.

Читайте також: Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 178

За його словами, до початку зими цього року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.

Нагадаємо, що приводом для масштабної перевірки стала катастрофа в ліванській столиці, де, згідно з офіційною версією, під час зварювальних робіт на складі від іскри здетонували понад 2700 тонн селітри.

В результаті вибуху аміачної селітри був знищений порт і пошкоджена частина міста, понад 300 тисяч людей залишилися без домівок, загинуло 178 осіб, постраждали близько шести тисяч, десятки вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: В Лівані після вибуху фіксують рекордне збільшення кількості випадків COVID-19

За оцінками влади Лівану, на відновлення міста потрібно від 12 до 15 мільярдів доларів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-