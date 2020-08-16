Трамп пообіцяв подумати щодо помилування Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати Едварда Сноудена і дати йому можливість повернутися на батьківщину.

Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи готовий він помилувати знаходиться в Росії колишнього співробітника ЦРУ і Агентства національної безпеки США, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Я не дуже добре знаю цю історію, але подумаю про це... Можливо, мені потрібно буде почати розбиратися з цим питанням", - сказав він.

Нагадаємо: у 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. Публікації на цю тему викликали широкий резонанс. На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності. Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім — в РФ.

Фото: Білий Дім