У Празі зійшли з рейок вантажні вагони потягу

Близько Праги в п’ятницю кілька вагонів зійшли з рейок, при цьому постраждав легковий автомобіль, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє пожежна служба в Twitter, передає Укрінформ.

Аварія сталася на переїзді поблизу Мстетіце в районі Прага-Схід. При аварії вагони звалилися на автомобіль, а також знищили будинок станційного працівника. Загалом зійшло 8 вагонів.

Водій доставлений до лікарні.

14.8.2020, 9:07, Mstětice (PV)

Ke střetu nákladních vagónů a osobního automobilu spěchali profesionální hasiči ze Staré Boleslavi a Říčan spolu s dobrovolnými hasiči obce Brandýs nad Labem a drážními hasiči z Prahy. Vagóny při nehodě vykolejily a zničily drážní stavědlo. pic.twitter.com/5SoxXDF4lT — HZS ScK (@HZS_ScK) August 14, 2020

Це чергова аварія на чеській залізниці цього літа. Лише у четвер поблизу Брно з’їхав з рейок швидкісний поїзд, пожежники евакуювали кілька десятків пасажирів. Також цього тижня в Їглаві зіткнулися вантажний потяг із локомотивом, обидва зійшли з рейок, ніхто не постраждав.

У липні двоє осіб загинули та 24 були поранені внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карлово-Варському краї та одна людина загинула внаслідок зіткнення потягу з автомобілем по дорозі з Праги на Колін. Відбулося ще кілька інцидентів.