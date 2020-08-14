У Празі зійшли з рейок вантажні вагони потягу

У Празі зійшли з рейок вантажні вагони потягу

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Укрінформ
Близько Праги в п’ятницю кілька вагонів зійшли з рейок, при цьому постраждав легковий автомобіль, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє пожежна служба в Twitter, передає Укрінформ.

Аварія сталася на переїзді поблизу Мстетіце в районі Прага-Схід. При аварії вагони звалилися на автомобіль, а також знищили будинок станційного працівника. Загалом зійшло 8 вагонів.

Водій доставлений до лікарні.

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Це чергова аварія на чеській залізниці цього літа. Лише у четвер поблизу Брно з’їхав з рейок швидкісний поїзд, пожежники евакуювали кілька десятків пасажирів. Також цього тижня в Їглаві зіткнулися вантажний потяг із локомотивом, обидва зійшли з рейок, ніхто не постраждав.

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У липні двоє осіб загинули та 24 були поранені внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карлово-Варському краї та одна людина загинула внаслідок зіткнення потягу з автомобілем по дорозі з Праги на Колін. Відбулося ще кілька інцидентів.

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