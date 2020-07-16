У Чехії знову аварія на залізниці: цього разу обійшлося без жертв

Чергова аварія потягу в Чехії сталася 16 липня, однак на цей раз, окрім техніки, ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомляють Novinky.

"У четвер швидкісний потяг у Крушних горах вийшов зі станції Ржетеніце у Тепліце по неправильно виставленому напряму та пошкодив стрілковий вимикач. Ніхто не постраждав. Пожежники евакуювали 80 людей із поїзда", - йдеться у повідомленні.

Збиток оцінюється в 300 тисяч крон.

Як повідомляв Укрінформ, це вже далеко не перша аварія на чеській залізниці упродовж липня. Кілька днів тому при лобовому зіткненні двох пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карловарському краї загинули 2 осіб та 24 були поранені, через кілька днів зіткнулися потяги в Празі, обійшлося без жертв. Окрім того, сталося два зіткнення потягів з автотранспортом та ціла низка інших інцидентів.

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Все це пожвавило дискусію щодо якості безпеки на залізниці та перевантаженість машиністів.