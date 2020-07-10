У Празі зіштовхнулися два потяги

У Празі 10 липня ввечері зіштовхнулися пасажирський регіональний і швидкий потяги.

Про це повідомляє у Twitter місцева поліція.

«У Празі поліція займається аварією поїздів. Поліцейські разом із пожежниками евакуюють понад 300 осіб», - йдеться у дописі.

Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом, в якому пасажирів не було. Кілька порожніх вагонів зійшли з колій.

За першою інформацією, ніхто не постраждав. Шкоду оцінюють у "мільйони"

Це не перше зіткнення поїздів на Чеській залізниці цього тижня. У вівторок, як повідомляв Укрінформ, два пасажирські потяги зіштовхнулися на одноколійній лінії поблизу Пернінка в районі Карлових Вар. Дві людини загинули, ще 24 отримали травми.