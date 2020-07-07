У Чехії зіткнулися пасажирські потяги, є загиблі й поранені

У Чехії в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів загинули щонайменше дві людини, поранено близько 20 осіб.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцевих чиновників.

«Два пасажирські потяги зіткнулися у західній частині Чеської Республіки, в результаті чого загинули щонайменше дві людини і отримали поранення ще близько 20 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зіткнення сталося після 15:00 за місцевим часом між станціями Nove Hamry і Pernink біля кордону з Німеччиною.

Представник регіональної служби порятунку Радек Гес сказав, що число поранених може досягти 30 осіб.

Фото: Policie ČR, Twitter