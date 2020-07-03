У швейцарському тунелі зіткнулися два потяги, є постраждалі
Укрінформ
Унаслідок зіткненні вантажного потяга з пасажирським у тунелі поблизу швейцарського селища Обервальд постраждали декілька людей.
Про це повідомляє Swiss Info.
«У п’ятницю о 10:10 у тунелі Стефан-Голцер, що в районі Обервальда, зіткнулися потяг для вантажних перевезень з пасажирським потягом. Декілька пасажирів отримали важкі травми» , - йдеться у повідомленні.
На місце працюють рятувальники й медики.
Залізничний рух між Ульріхен і Реальпом тимчасово призупинено після аварії.
Як зазначає AP, всього у пасажирському потягу знаходилося 30 людей, а вантажний перевозив 15 автомобілів. Зіткнення було лобовим.
Фото з сайту swissinfo.ch