У швейцарському тунелі зіткнулися два потяги, є постраждалі

Унаслідок зіткненні вантажного потяга з пасажирським у тунелі поблизу швейцарського селища Обервальд постраждали декілька людей.

Про це повідомляє Swiss Info.

«У п’ятницю о 10:10 у тунелі Стефан-Голцер, що в районі Обервальда, зіткнулися потяг для вантажних перевезень з пасажирським потягом. Декілька пасажирів отримали важкі травми» , - йдеться у повідомленні.

На місце працюють рятувальники й медики.

Залізничний рух між Ульріхен і Реальпом тимчасово призупинено після аварії.

Як зазначає AP, всього у пасажирському потягу знаходилося 30 людей, а вантажний перевозив 15 автомобілів. Зіткнення було лобовим.

Фото з сайту swissinfo.ch