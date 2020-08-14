ЗМІ дізналися ім'я загиблого під час протестів у Білорусі

Під час розгону акцій протесту проти фальсифікації виборів у Мінську у понеділок 10 серпня загинув 34-річний Олександр Тарайковський.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У четвер 13 серпня відбулося впізнання тіла загиблого.

Згідно з офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Родичі загиблого в це не вірять.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.