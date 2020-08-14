Ексадвокат Трампа обіцяє викласти у книзі деталі "змови з РФ" на виборах-2016

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен написав книгу, в якій пообіцяв розкрити деталі нібито його змови з Росією на президентських виборах у 2016 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Коен опублікував передмову до книги, в якій стверджує, що «Трамп вступив у змову з РФ, але не за допомогою таких витончених методів, якими уявляли собі його очорнителі».

«Також я знав, що розслідування Мюллера не було полюванням на відьом. Трамп обдурив на цих виборах за потурання з боку Росії», - пише Коен.

У Білому домі вже назвали майбутню книгу «фікцією».

Коен має намір випустити книгу у вересні, напередодні президентських виборів, які заплановані на 3 листопада.

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Як повідомлялося раніше, колишній адвокат Трампа Майкл Коен був засуджений до трьох років ув'язнення через брехню Конгресу США щодо виплат компенсації жінкам за мовчання про їхні інтимні стосунки з Трампом. У травні йому дозволили відбувати строк поза в'язницею через епідемію коронавірусу.

Проте 9 липня федеральний суд у Мангеттені повернув Коена до в'язниці через те, що він відмовився від дотримання умов перебування вдома, що передбачали відмову від спілкування зі ЗМІ, публікації книги та спілкування в соцмережах.

Згодом федеральний суддя США дійшов висновку, що уряд повторно відправив Коена за ґрати на знак помсти за написання книги про президента Трампа, і ухвалив перевести його під домашній арешт.

фото: The White House