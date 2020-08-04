У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа

У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа

Укрінформ
Прокурор Нью-Йорка розслідує можливе банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа в Trump Organization. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, у понеділок, 3 серпня, окружний прокурор Мангеттена Сайрус Р. Ванс-молодший подав клопотання про персональні та корпоративні податкові дані Трампа.

Юристи Ванса-молодшого заявили, що звинувачення у «злочинній діяльності» Trump Organization датуються «понад десятиліттям». Юристи цитували статті у ЗМІ про передбачуване банкове та страхове шахрайство в Trump Organization та свідчення у Конгресі колишнього адвоката президента Майкла Коена, який заявив, що Трамп знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

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Також запити поширюються на можливі грошові виплати за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали стосунки з Трампом.

Такі виплати можуть порушити закони про фінансування кампаній.

фото: The White House

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