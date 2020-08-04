У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа

Прокурор Нью-Йорка розслідує можливе банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа в Trump Organization.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, у понеділок, 3 серпня, окружний прокурор Мангеттена Сайрус Р. Ванс-молодший подав клопотання про персональні та корпоративні податкові дані Трампа.

Юристи Ванса-молодшого заявили, що звинувачення у «злочинній діяльності» Trump Organization датуються «понад десятиліттям». Юристи цитували статті у ЗМІ про передбачуване банкове та страхове шахрайство в Trump Organization та свідчення у Конгресі колишнього адвоката президента Майкла Коена, який заявив, що Трамп знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

Також запити поширюються на можливі грошові виплати за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали стосунки з Трампом.

Такі виплати можуть порушити закони про фінансування кампаній.

фото: The White House