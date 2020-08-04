Трамп не вводитиме санкції проти TikTok, якщо її купить американська компанія

Після погроз про блокування китайської соціальної мережі TikTok на території США Дональд Трамп заявив, що мережа може уникнути санкцій, якщо її купить американська компанія до 15 вересня.

Про це глава Білого дому сказав у понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це (соцмережа TikTok – ред.) може контролюватися Китаєм в інтересах безпеки... Я не заперечую, якщо Microsoft або будь-яка інша велика компанія, безпечна, повністю американська компанія купить її", - зауважив Трамп.

При цьому, він підкреслив, що уряд США має отримати "багато грошей" у казну у вигляді податків. Корпорація Microsoft, зі свого боку висловила зацікавленість у придбанні нової соціальної платформи.

Нагадаємо: соцмережа TikTok належить китайській компанії ByteDance. Вона швидко розвивається і становить відчутну конкуренцію іншим платформам, таким як Snapchat, Facebook та Instagram.

Фото: Білий дім