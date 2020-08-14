У Венесуелі від COVID-19 помер близький соратник Мадуро

У Венесуелі від COVID-19 помер губернатор столичного округу Каракаса та близький соратник президента Ніколаса Мадуро Даріо Вівас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на венесуельських чиновників.

Зазначається, що у 70-річного Віваса діагностували коронавірусну хворобу ще 19 липня. Відтоді губернатор перебував на самоізоляції.

Вівас - перший високопоставлений урядовий чиновник Венесуели, який помер від коронавірусу.

Водночас, про зараження хворобою повідомляли і інші чиновники. Зокрема, міністр нафти Тарек Ель-Айссамі в середу одужав, через місяць після того, як заразився. Віцепрезидент Соціалістичної партії Діосдадо Кабельо перебуває на лікуванні.

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За даними Worldometer, у Венесуелі станом на 14 серпня зафіксовано 30 369 випадків COVID-19, з яких 259 – летальні.

Всього у світі зареєстрували понад 21 мільйон хворих коронавірусною інфекцією.

Фото: romania-insider.com