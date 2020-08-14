Голова ОБСЄ засудив порушення прав людини у Білорусі

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі засудив насильство і звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз організації.

«Занепокоєний повідомленнями про надмірне застосування сили після президентських виборів у неділю в Білорусі, включаючи використання гумових куль, водяних гармат, світлошумових гранат та масових арештів, голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і повною мірою дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини», - йдеться у пресрелізі.

Церетелі наголосив, що репресії та переслідування неприпустимі і порушують принципи ОБСЄ. Він закликав сторони до деескалації напруженості і діалогу.

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«Як держава-учасниця ОБСЄ, Білорусь добровільно погодилася на певні зобов’язання в гуманітарному аспекті - включаючи право на мирні зібрання, свободу вираження поглядів, свободу від довільного арешту або затримання та право на ефективні засоби захисту. Я закликаю владу забезпечити дотримання цих прав та свобод, а також до негайного звільнення свавільно затриманих за останні дні», - заявив Церетелі.

Він також засудив напади силовиків на журналістів і нагадав, що це є серйозним порушенням міжнародних зобов’язань.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.